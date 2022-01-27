Heyelan Zonguldak İstanbul kara yolunu kilitledi Metrelerce kuyruk oluştu

Boris Johnson'ın bir yalanı daha ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldakİstanbul kara yolu Değirmenağzı mevki'inde heyelan ihbarı trafiği kilitledi.

Zonguldak İstanbul Karayolu Değirmenağzı mevki'inde heyelan ihbarı üzerine trafik kilitlendi. Zonguldak Ilıksu Değirmenağzı mevki'inde heyelan meydana geldi. Bölgeye giden trafik ekipleri bölgede geniş çaplı önlem alırken trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Meydana gelen heyelan nedeniyle metrelerce kuyruk oluşurken trafik kilitlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.