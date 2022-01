Borulardan mama kabı yaparak sokak hayvanlarını beslediler

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde veteriner kliniği ekibi kış aylarında sokak hayvanlarının aç kalmaması için hummalı bir çalışma başlattı. Borulardan yaptıkları mama istasyonları Çaycuma’dan Karabük’e kadar yerleştirildi.

İlçede Veteriner hekimlik yapan ve HAYTAP’ın Karadeniz Bölge Sorumlusu olan Doğuş Özdil ve ekibi yoğun kar yağışı ve ağır kış şartları altında kalan sokak köpeklerine sahip çıkmaya devam ediyor. ÇaycumaGökçebeyYeniceKarabük güzergâhında her birinin 810 kg kapasiteli mama alan borulardan yaptıkları mama istasyonlarını yerleştirdiler. Veteriner Hekim Özdil, hayvanseverlere yardım çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Personellerimizle birlikte Gökçebey’ den Yenice istikametine, Kayadibi mevki girişine, Yenice şeker kanyonu mesire alanı girişine mamalar bırakarak burada bulunan can dostlarımızın beslemelerini yaptık. YeniceKarabük tünelleri mevkii ve Balıkısık1 tüneli mevkiine herkesin kolaylıkla temin edebileceği borulardan oluşan kliniğimizde yaptığımız mama istasyonlarından yerleştirdik. Devamında İkizdere tüneli ile Keltepe tüneli arasında bulunan mevkide bulunan can dostlarımıza mama bırakarak beslemelerini yaptık. Yellikaya tüneli mevki ve Pirinçlik tüneli mevki çıkışında bulunan can dostlarımızın olduğu alanlara mama istasyonlarımızdan taktık ve beslemelerini yaptık. Hasta olduklarını tespit ettiğimiz can dostlarımızı tedavilerini ve içdış parazit tedavisini yaptık. Hatta birkaç ay önce yine bu güzergâhta tasmalı olarak ayakları sakat halde olan bir dişi köpeğimizi tedavi amaçlı alıp getirip kliniğimizde tedavisini yapmıştık, birkaç gün önce bu annemizin yavruları oldu. Her zaman dediğimiz gibi ‘yaşatmak sanattır. Birlikte yaşıyoruz, birlikte yaşatalım' lütfen sizde evinizde sofranızdan artan yemeklerinizi çöpe değil de çöpün kenarına bırakın inanın elbet bir can dostumuz gelecek ve o gün aç uyumayacaktır. Aslında bu kadar basit."

