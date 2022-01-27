İş yerlerinin sundurmaları, biriken karla araçların üzerine düştü

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Sinan KABATEPECem SÜRMENELİ/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, 2 iş yerinin sundurmalarının biriken karın ağırlığıyla düşmesi sonucu park halindeki araçlar hasar gördü.

Alaplı ilçesinde bulunan fındık fabrikasının önündeki sundurma, yoğun yağış nedeniyle biriken karla düştü. Ereğli ilçesinde de Kışla Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin sundurması, biriken karın ağırlığıyla çöktü. Sundurmaların altında kalan park halindeki 3 araçta ise hasar meydana geldi. Polis ekipleri, araç hasarları nedeniyle tutanak tuttu. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Sinan KABATEPE-Cem SÜRMENELİ

2022-01-27 16:25:20



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