Kara yollarında son durum

Türkiye donuyor! Bu illerde kar var

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Zonguldak Valiliği kara yollarındaki son durumu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre; ‘ZonguldakEreğli kar yağışı devam ediyor, heyelan nedeniyle dolayısıyla trafik tek şeritten geliş, gidiş olarak sağlanmaktadır, ZonguldakBakacakkadı kar yağışı devam ediyor, trafik uzun araçlara kapalı, Bakacakkadıkar yağışı yok, trafik tüm araçlara açık, BakacakkadıDevrek kar yağışı yok, trafik tüm araçlara açık, GökçebeyKarabük kar yağışı yok, Trafik tüm araçlara açık, DevrekMengen kar yağışı yok, Trafik tüm araçlara açık" ifadelerine yer verildi.

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