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Heyelanın yaşandığı kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor

İHA

Zonguldakİstanbul kara yolunda heyelanın yaşandığı bölgede ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Heyelanın yaşandığı kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Zonguldakİstanbul kara yolunda heyelanın yaşandığı bölgede ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Dün öğlen saatlerinde Zonguldakİstanbul kara yolu Değirmenağzı mevkisinde heyelan meydana geldi. Kar küreme aracına isabet eden devasa kayalar sebebiyle sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ulaşım ise alternatif güzergahlardan sağlandı.
Çelik kafes telleri parçalayarak kara yoluna inen kayaları temizleme çalışmalarının başlatılması bekleniyor. Heyelan bölgesinde ulaşım ise tek şeritten sağlanıyor. Devasa kayaların temizlenmesi ve heyelanın yaşandığı araziye yeniden çelik kafes tellerin yerleştirilmesinin ardından ulaşım yeniden çift şeritten sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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