Zonguldak Ereğli- Alaplı yolunda heyelan

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ile Alaplı ilçeleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Ereğli istikameti ulaşıma kapatıldı.

Heyelan, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Tersaneler bölgesinde meydana geldi. Ereğli ile Alaplı ilçeleri arasındaki yola dik yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Bu sırada, şans eseri güzergahtan araç geçmemesi faciayı önledi. Sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen trafik ekipleri, güvenlik şeridiyle Ereğli istikametini ulaşıma kapattı. Ulaşım diğer şeritten çift yönlü olarak verildi. Karayolları ekipleri, yolu temizlemek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-01-28 19:04:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.