Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

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Zonguldak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ilçesinde uyuşturucu madde kullanan, ticaretini yapan ve sevk eden şahıslara yönelik bugün operasyon gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri O.B., N.A. ve L.A. isimli şüpheli şahıslardan 35 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirdi. Narkotimlerce yakalanan O.B., N.A. ve L.A. isimli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından adli işlem yapıldı.

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