Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri F.A., isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 100 gram toz esrar ele geçirilirken F.A., isimli şahıs gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı “Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler” ile mücadeleye devam ediyor. Jandarma ekipleri yapılan istihbari çalışmalar neticesinde F.A. isimli şahsın satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Koordine içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde şahsa ait olduğu değerlendirilen 100 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından F.A., isimli şahıs gözaltına alındı.

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