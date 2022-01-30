56 yaşındaki hastanın imdadına sağlık ekipleri yetişti

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Zonguldak'ta evinde hastalanan 56 yaşındaki kadının imdadına UMKE ekipleri yetişti. Kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı köyde hastaya ulaşan ekipler, ilk müdahalenin ardından hastaneye ulaştırdı.

Edinilen bilgiye göre Elvanpazarcık beldesinde yaşayan 56 yaşındaki Melahat Bir, genel durum bozukluğu ve aşırı vücut ağrısı şikayetiyle 112 acil çağrı merkezine haber verdi.

Vaka ihbarı üzerine beldeye hareket eden ekipler, kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı beldede hastaya ulaşmayı başardı. Evinde ilk müdahalesi yapılan hasta kadın ambulansa taşındı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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