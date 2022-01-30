Zonguldak Kömürspor - Kırşehir Belediyespor maçı ertelendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak Kömürspor - Kırşehir Belediyespor maçı ertelendi

İHA

TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor'un kendi sahasında oynayacağı Kırşehir Belediyespor maçı sahadaki karın temizlenememesi nedeniyle ertelendi.

Zonguldak Kömürspor - Kırşehir Belediyespor maçı ertelendi

TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor'un kendi sahasında oynayacağı Kırşehir Belediyespor maçı sahadaki karın temizlenememesi nedeniyle ertelendi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Zonguldak Kömürspor, ligin 23. haftasında Kırşehir Belediyespor'u konuk edecekti. Kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından maçın oynanacağı Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nın zemini de 60 santimetreyi bulan karla kaplandı.
Zeminde gerçekleştirilen kar küreme çalışmaları ise bugün 13.00'de oynanacak maça kadar tamamlanamadı. Maçın hakemi Süleyman Bahadır ve yardımcıları maç saatinde zemine çıkarak incelemelerde bulundu. Sahanın müsabaka oynanmasına müsait olamaması nedeniyle maçı ertelediğini açıkladı.
İki takım arasındaki müsabaka hakemlerce 31 Ocak Pazartesi gününe ertelenirken zemindeki karın ise bu tarihe de yetişemeyeceği öngörüldü. Müsabakanın oynanacağı tarih ise TFF tarafından açıklanacak.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, "Saha zeminimizin yeni olması münasebetiyle iş makinesi sokamıyoruz. İnsan gücüyle bugüne kadar yapabildiğimiz kısmı gördünüz. Maçın hakemi maç saatinde çıkarak maçın oynanamayacağını açıkladı. Hakemin yetkisinde olan kısmı da yarına ertelendiğini belirttiler. Daha sonrasında yapılan görüşmede sahanın yarına yetişip yetişmeyeceği konusunda bize ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne sorulan görüşte bunun insan gücüyle mümkün olmadığını kendilerine ilettik. Bu vesile ile temsilcimiz federasyon ile görüşmelerini yapıyor. Eğer yarına da oynanmayacaksa bir karar çıkacak. Bu konuda bir açıklama yapılacak" diye konuştu.
Müsabakanın ertelenmesinin ardından maçın hakemleri ve takımlar stattan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak Kömürspor-Kırşehir Belediyespor maçı ertelendi
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor-Kırşehir Belediyespor maçı ...
Zonguldakspor’un şampiyonluk öyküsü kitap oldu
YEREL HABERLER Zonguldakspor’un şampiyonluk öyküsü kitap oldu
56 yaşındaki hastanın imdadına sağlık ekipleri yetişti
YEREL HABERLER 56 yaşındaki hastanın imdadına sağlık ekipleri ...
Havalar düzeldi, tezgahlar hamsiyle doldu
YEREL HABERLER Havalar düzeldi, tezgahlar hamsiyle doldu
Balıkhaneden hamsi fışkırdı
YEREL HABERLER Balıkhaneden hamsi fışkırdı
KOAH hastasının imdadına UMKE yetişti
YEREL HABERLER KOAH hastasının imdadına UMKE yetişti
Jandarmadan “Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur” Uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan “Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur” ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kayalıklardan düşerek yaralandı
YEREL HABERLER Kayalıklardan düşerek yaralandı
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
Zonguldak Ereğli- Alaplı yolunda heyelan
YEREL HABERLER Zonguldak Ereğli- Alaplı yolunda heyelan
UMKE ekipleri kardan kapanan yolda kanser hastasını 600 metre sedyeyle ambulansa taşıdı
YEREL HABERLER UMKE ekipleri kardan kapanan yolda kanser hastasını ...
İglo evinin yapımı tam 9 saat sürdü, Eskimoları aratmadılar
YEREL HABERLER İglo evinin yapımı tam 9 saat sürdü, Eskimoları ...
Sudenur Basancı, Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandı
YEREL HABERLER Sudenur Basancı, Türkiye şampiyonasında altın madalya ...
Zonguldak-İstanbul yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
YEREL HABERLER Zonguldak-İstanbul yolunda ulaşım kontrollü ...
Zonguldak'taki kar manzaraları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Zonguldak'taki kar manzaraları havadan görüntülendi
Heyelanın yaşandığı kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor
YEREL HABERLER Heyelanın yaşandığı kara yolunda ulaşım tek şeritten ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.