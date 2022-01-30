Zonguldak Kömürspor - Kırşehir Belediyespor maçı ertelendi

TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor'un kendi sahasında oynayacağı Kırşehir Belediyespor maçı sahadaki karın temizlenememesi nedeniyle ertelendi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Zonguldak Kömürspor, ligin 23. haftasında Kırşehir Belediyespor'u konuk edecekti. Kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından maçın oynanacağı Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nın zemini de 60 santimetreyi bulan karla kaplandı.

Zeminde gerçekleştirilen kar küreme çalışmaları ise bugün 13.00'de oynanacak maça kadar tamamlanamadı. Maçın hakemi Süleyman Bahadır ve yardımcıları maç saatinde zemine çıkarak incelemelerde bulundu. Sahanın müsabaka oynanmasına müsait olamaması nedeniyle maçı ertelediğini açıkladı.

İki takım arasındaki müsabaka hakemlerce 31 Ocak Pazartesi gününe ertelenirken zemindeki karın ise bu tarihe de yetişemeyeceği öngörüldü. Müsabakanın oynanacağı tarih ise TFF tarafından açıklanacak.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, "Saha zeminimizin yeni olması münasebetiyle iş makinesi sokamıyoruz. İnsan gücüyle bugüne kadar yapabildiğimiz kısmı gördünüz. Maçın hakemi maç saatinde çıkarak maçın oynanamayacağını açıkladı. Hakemin yetkisinde olan kısmı da yarına ertelendiğini belirttiler. Daha sonrasında yapılan görüşmede sahanın yarına yetişip yetişmeyeceği konusunda bize ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne sorulan görüşte bunun insan gücüyle mümkün olmadığını kendilerine ilettik. Bu vesile ile temsilcimiz federasyon ile görüşmelerini yapıyor. Eğer yarına da oynanmayacaksa bir karar çıkacak. Bu konuda bir açıklama yapılacak" diye konuştu.

Müsabakanın ertelenmesinin ardından maçın hakemleri ve takımlar stattan ayrıldı.

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