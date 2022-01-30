Zonguldak Kömürspor-Kırşehir Belediyespor maçı ertelendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ZONGULDAK,(DHA)- TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'un kendi sahasında oynayacağı Kırşehir Belediyespor maçı, kar nedeniyle ertelendi.

Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda saat 13.00'da başlaması planlanan maç, zemindeki kar nedeniyle başlayamadı. Temizleme çalışmaları sonuç vermeyince maçın hakemi Süleyman Bahadır karla kaplı olan zeminde maçın oynanamayacağına karar vererek müsabakanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2022-01-30 15:09:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.