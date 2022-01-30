Zonguldak Kömürspor-Kırşehir Belediyespor maçı ertelendi

ZONGULDAK,(DHA)- TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'un kendi sahasında oynayacağı Kırşehir Belediyespor maçı, kar nedeniyle ertelendi.
Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda saat 13.00'da başlaması planlanan maç, zemindeki kar nedeniyle başlayamadı. Temizleme çalışmaları sonuç vermeyince maçın hakemi Süleyman Bahadır karla kaplı olan zeminde maçın oynanamayacağına karar vererek müsabakanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.
DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2022-01-30 15:09:23
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