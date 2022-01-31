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AVM otoparkında bacağından vuruldu, sağlık ekibi çağırdı

DHA

AVM otoparkında bacağından vuruldu, sağlık ekibi çağırdı


Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta Samet G. (22), alışveriş merkezi otoparkında tartıştığı kişinin tabancayla ateş açması sonucu bacağından yaralandı. Aracıyla otoparktan ayrılan Samet G., çağırdığı sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde, Milli Egemenlik Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Samet G. ile kimliği belirsiz kişi arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada tabancasını çıkaran saldırgan, Samet G.´yi bacağından vurdu. Samet G., yaralı halde otomobiline binerek otoparktan çıkıp, Terakki Mahallesi'ne gitti. Buraya sağlık ekibi çağıran Samet G., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, alışveriş merkezinin güvenlik kameralarından kaçan şüpheliyi tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK
2022-01-31 14:20:59

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