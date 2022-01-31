Hemşire su basan asansör boşluğuna düştü, tamirci kurtardı 

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Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hemşire Aysun Memiş, sağlık merkezinde su basan asansör boşluğuna düştü. Asansör tamircisi, Memiş'i suya atlayarak kurtardı. Hastaneye kaldırılan Memiş'in kaburgasında kırık olduğu belirtildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki binada meydana geldi. Sağlık merkezinde çalışan hemşire Aysun Memiş, su basması nedeniyle bakıma alınan asansörün boşluğuna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Memiş'in çırpındığını gören asansör tamircisi, suya atladı. Tamircinin sudan çıkardığı Memiş, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu noktadan sedyeyle aldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Aysun Memiş, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Memiş'in kaburgasında kırık olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-01-31 14:25:35



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