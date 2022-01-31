Avcılık belgesi bulunmayan üç şüpheliye tutanak tutuldu

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Zonguldak'ta avcılık belgeleri bulunmayan üç şüpheliye tutanak tutuldu.

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerinin av koruma ve kontrol faaliyetleri il genelinde aralıksız sürüyor. Denetimler kapsamında avcılık belgeleri bulunmadığı tespit edilen 3 şüpheliye işlem yapıldı. Şube Müdürlüğü personelince şüpheliler hakkında tutanak tutuldu.

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