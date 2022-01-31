İSDEM denetim sonuçları açıklandı

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Zonguldak'ta İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi'nin denetim sonuçları açıklandı.

Zonguldak Valiliği İSDEM sonuçları açıklandı. İl genelinde 23 31 Ocak tarihinden itibaren yapılan denetim faaliyetleri kapsamında 10 ihbar bin 937 resen denetleme gerçekleştirildi. İki bin 822 kez izolasyon denetimi yapılırken 1 işyeri ve kişiye birinci uyarı, 1 iş yeri ve kişiye 2. Uyarı ve ceza, 4kişiye izolasyona uymama cezası uygulandı.

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