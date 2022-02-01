Meydana gelen heyelan sonrası yol trafiğe açıldı

Zonguldakİstanbul kara yolunda gece saatlerinde meydana gelen heyelan ekipler tarafından kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Öte yandan aynı güzergahta geçen hafta yaşanan heyelanın ardından dev kayalar yoldan temizlenirken ulaşım ise halen tek şeritten sağlanıyor.

Zonguldak İstanbul kara yolu Değirmenağzı Tünelleri mevkiinde dün gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya ve toprak parçaları ile bir ağacın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Bölgeye sevk edilen kara yolları ekipleri temizleme çalışması yaparak kapalı olan kara yolunu trafiğe açtı. Öte yandan aynı güzergah üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen heyelanın olduğu bölgede ise trafik tek şeritten verilemeye devam ediyor. Çelik kafes telleri parçalayarak kara yoluna inen kayaları temizleme çalışmalarının başlatılması bekleniyor. Heyelan bölgesinde ulaşım ise tek şeritten sağlanıyor. Devasa kayaların temizlenmesi ve heyelanın yaşandığı araziye yeniden çelik kafes tellerin yerleştirilmesinin ardından ulaşım yeniden çift şeritten sağlanacak.

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