Boş dairedeki yangın paniğe sebep oldu

Zonguldak’ta boş bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay saat 15:30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Nadir Pulat Sokak üzerindeki üç katlı bir evin en üst katında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple boş evde çıkan yangın panik yaşattı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ev sakinleri yangını imkanlarıyla yangını söndürdü.

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.