Eve alkollü gelen koca, çıkan tartışmada eşini çekiçle öldürdü (2)

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'



MUHTAR KONUŞTU

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eşi 3 çocuk annesi Şahizer Ayçelebi'yi başına çekiçle vurarak öldüren Ahmet Ayçelebi'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Gemiciler Mahallesi Muhtarı Recep Kabuk, çok üzün olduklarını belirterek, "Vatandaş alkollü gelmiş eve. Eşi de tekrar dışarı çıkmaması için arabasının lastiklerini indirmiş. O sırada o evine girmiş. Ondan sonrası meçhul. Bildiklerimiz bunlar, üzgünüz. Soruşturma devam ediyor" dedi.

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Yeliz ALAGÖZ

2022-02-02 12:02:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.