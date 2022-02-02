Eşini çekiçle öldüren zanlı adliyede

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde alkollü geldiği evde çıkan kavgada eşini çekiçle öldüren Ahmet Ayçelebi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Ahmet Ayçelebi dün akşam saatlerinde evine alkollü geldi. İddiaya göre eşine tepki gösteren Şahizer Ayçelebi tartışmaya başladı. Tartışmanın devam etmesiyle birlikte Ahmet Ayçelebi sabaha karşı evden gitmek istedi. Tartıştığı eşi ise aracın lastiklerini indirerek kocasının gitmesine mani olmak istedi. Duruma sinirlenen Ahmet Ayçelebi olay sonrası uyumaya giden eşine çekiçle saldırdı. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçen zanlı Ahmet Ayçelebi’nin savcılıktaki ifadesi sürüyor. Eşi Şahizer Ayçelebi’nin cenazesi isi otopsi işlemlerinin ardından köyünde toprağa verilecek.

Köy muhtarı Recep Kabuk, olayı komşularından duyunca olay yerine gittiğini anlattı. Eşinin otomobilin lastikleri indirmesinin ardından Ahmet Ayçelebi’nin de çekiçle saldırdığını duyan köy muhtarı Recep Kabuk, “Biz gittiğimizde emniyet şeridi çekiliydi. Kavgadan sonra eşi otomobilin lastiklerini indirince o da karısına çekiçle vurmuş. Sonra polise teslim olmuş. Bu kadar duyduk” diye konuştu.

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