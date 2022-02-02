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Eve alkollü gelen koca, çıkan tartışmada eşini çekiçle öldürdü (3)

DHA

Eve alkollü gelen koca, çıkan tartışmada eşini çekiçle öldürdü (3)


ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, eşi Şahizer Ayçelebi'yi başına çekiçle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla Ahmet Ayçelebi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2022-02-02 17:48:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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