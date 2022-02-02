Eve alkollü gelen koca, çıkan tartışmada eşini çekiçle öldürdü (3)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, eşi Şahizer Ayçelebi'yi başına çekiçle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla Ahmet Ayçelebi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2022-02-02 17:48:32



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