Eve alkollü gelen koca, çıkan tartışmada eşini çekiçle öldürdü (4)

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TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, eşi Şahizer Ayçelebi'yi başına çekiçle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Ahmet Ayçelebi, savcılıkta verdiği ifade sonrası nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'eşi kasten öldürmek suçundan' tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ

2022-02-02 21:37:30



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