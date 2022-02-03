Öldürüldüğü evinin önünde cenaze namazı kılındı

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Yeliz ALAGÖZ/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, eşi Ahmet Çelebi'nin (58) başına çekiçle vurarak öldürdüğü Şahizer Çelebi'nin (58) cenazesi, evinin önünde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında, Çaycuma ilçesi Gemiciler Mahallesi'nde meydana geldi. Şahizer Ayçelebi, eve alkollü gelen eşi Ahmet Ayçelebi ile tartıştı. Şahizer Ayçelebi, eşinin tekrar alkol almaya gitmemesi için aracının lastiklerinin havasını indirip, anahtarını aldı. Buna sinirlenen Ahmet Ayçelebi, eşini başına çekiçle vurarak öldürdü. Ayçelebi, ardından oğlunu arayarak "Gel, anneni öldürdüm" dedi.

Teslim olan Ahmet Ayçelebi, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi de otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ayçelebi için evinin önünde bugün cenaze namazı kılındı. Yakınlarının güçlükle ayakta durduğu namaz sonrası Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ

2022-02-03 11:55:19



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