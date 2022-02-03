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Eşini çekiçle öldürdü, "Beni her gün dövüyordu" dedi Katil zanlısından kan donduran ifadeler

İHA

Eşini çekiçle öldürdü, "Beni her gün dövüyordu" dedi Katil zanlısından kan donduran ifadeler

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alkollü geldiği evde tartıştığı karısını çekiçle öldüren katil zanlısı, "Beni her gün dövüyordu" diye kendini savundu.
Edinilen bilgiye göre olay önceki gece geç saatlerde Gemiciler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre gece saatlerde evine alkollü gelen Ahmet Ayçelebi, eşi Şahizer Ayçelebi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ayçelebi evden ayrılmak istedi. Eşinin gitmesine engel olan Şahizer Ayçelebi, otomobilin lastiklerini indirdi. Ardından da yatağa gidip uyudu. Eşinin aracın lastiklerini indirdiğini gören Ahmet Ayçelebi, eline aldığı çekiçle uyuyan eşine saldırdı. Kanlar içinde kalan Şahizer Ayçelebi olay yerinde hayatını kaybetti.

"Boğazını sıktım, çekiçle kafasına vurdum"
Olay sonrası gözaltına alınan katil zanlısı koca, emniyetteki ifadelerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. "Eşe karşı silahtan sayılan aletle kasten öldürme" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Ahmet Ayçelebi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayçelebi'nin ifadeleri de ortaya çıktı. Eşinin kendisini dövdüğünü öne süren Ayçelebi, olay gecesi de eşiyle tartıştıktan sonra bahçeye çıktığını aracın lastiklerinin havasını indirdiğini görünce eline çekici aldığını anlattı. Ayçelebi, "Boğazını sıktım dört beş kez çekiçle kafasına vurdum. Sonra aşağı inip sigara yaktım. Oğlumu aradım" dediği öğrenildi.

Gözyaşlarıyla toprağa verildi
Kaldırıldığı hastane morgunda otopsi işlemleri yapılan Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi ise mahalledeki evine getirildi. Burada helallik alınıp dualar edildi. Komşularının gözyaşı döküp feryat ettiği Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi için cenaze namazı kılındı. Bazı komşuları hayatını kaybeden kadının tabutunu omuzladı. Kılınan cenaze namazının ardından Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi evinden 300 metre uzaklıktaki aile mezarlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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