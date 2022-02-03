Kamyonun çarptığı adam kurtarılamadı

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Zonguldak’ta Karaman Beldesinde kamyonun çarpması sonucunda ağır yaralanan Rıfat Biçer hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Karaman Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçen Rıfat Biçer’e kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle biranda kanlar içinde Rıfat Biçer için sağlık ekipler çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipler Rıfat Biçer’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastaneye götürülen Rıfat Biçer yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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