Karayolları ekipleri açılış öncesi çalışmalarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın açılışını yapacağı Teoman Duralı tünelleri, Kilimli sahil yolu ve Karaelmas köprülü kavşaklarına Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı bayrakları asılırken, Karayolları ekipleri tarafından temizleme çalışması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 5 Şubat Cumartesi günü Teoman Duralı tünelleri, Kilimli sahil yolu ve Karaelmas köprülü kavşaklarının açılışı için Zonguldak’a gelecek. Erdoğan’ın gelişi öncesinde tüneller ve kavşaklara Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı bayrakları asılırken, Karayolları ekipleri tarafından temizleme çalışması yapıldı. Yapılan temizleme çalışmalarının Cuma günü de devam etmesi bekleniyor.

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