Hisarcıklıoğlu, Kdz. Ereğli’nin de yer aldığı 154 okul projesini açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü İle içerisinde Kdz. Ereğli ilçesininde yer aldığı 154 ilçeye 154 yeni okul projesi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açıklandı.

TOBB'un eğitim hamlesi, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen protokol töreni ile kamuoyuna duyuruldu. Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’in de katıldığı projenin detaylarının da açıklandığı törende, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve toplam 365 Oda Borsa Başkanı yer aldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmasında, TOBB olarak Türkiye'nin öncelikli meselesinin eğitim olduğuna inandıklarını belirterek, "Bu vizyonla hareket ettik ve en önemli yatırım alanı olarak, ülkemize yeni okullar kazandırmaya ihtiyaç duyulduğunu gördük. TOBB Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla, 81 İlde 81 okul yaparak, milletimize ve şehirlerimize armağan ettik. TOBB olarak, eğitime yönelik yapmış olduğumuz tüm yatımların ve desteklerin toplam hacmi, 3 milyar 587 milyon liraya ulaştı. Özel sektör olarak, nitelikli çalışan bulamamaktan, mesleki eğitimin ihtiyaçları karşılamamasından şikayet ediyorduk. Mesleki eğitimde kamuözel sektör iş birliğini artırmak, özel sektörün rolünü güçlendirmek istiyorduk. Mesleki eğitim, özel sektörün insan kaynağını karşılamada en önemli vasıta olsun istiyorduk. Bu bizim 20 senedir gündemimizde olan bir konuydu. Sağ olsun Bakanımız Mahmut Özer'den bu konuda hem büyük destek hem de önemli icraatlar gördük" dedi.



"154 ilçede 154 yeni okul için harekete geçiyoruz"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sektör ve Türkiye açısından yeni ve çok önemli bir girişim başlattıklarını ve bunun gururunu ve sevincini yaşadıklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti: "81 İl'de 81 okul projemizin sonuna geliyoruz. Ama burada durmuyoruz, yeni ve daha büyük bir işe şimdi girişiyoruz. 154 ilçede 154 yeni okul için harekete geçiyoruz. Odalarımızın ve Borsalarımızın faaliyet gösterdiği 154 ilçemize daha, yeni okullar kazandırıyoruz. İlçelerimize, hayırlı ve uğurlu olsun. Hamdolsun, bir zamanlar uzak birer hedef olarak duran eğitim ve sosyal sorumluluk projelerini, bugün gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz."

Söz konusu protokol ile TOBB’un, 26 ilkorta okul, 67 lise, 11 fakülte, 21 öğrenci yurdu, 13 kapalı spor salonu, 6 atölye ve laboratuvar benzeri tesis, 1 üniversite, yurt dışında yapılan 8 okul olmak üzere 153 okul ve yeni yapılacak 154 okul ile toplamda 307 okulun hayata geçirilmesine öncülük ettiği ifade edildi.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş törene katılım sağlayarak Kdz. Ereğli ilçesinede bir okul yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Keleş açıklamasında “Daha önce TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaretimizde bizlere Kdz. Ereğli’ye yapılacak okulun müjdesini vermişti. Bu günde düzenlenen programda Milli Eğitim Bakanlığı ile gerekli protokoller imzalandı ve projeye resmiyet kazandırılmış oldu. Bundan dolayı çok mutlu olduk. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu baita olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor ve projenin Ereğli’mize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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