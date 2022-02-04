Çocuk Hakları Komisyonu'ndan TBMM'ye ziyaret

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Zonguldak Barosu Yönetimi ve Çocuk Hakları Komisyonu TBMM'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Zonguldak Baro Başkanı Av.Türker Kapkaç, Baro Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Şerife Bektaş Maytalman, Üyeler Av. Dilan Badem ve Av.Gözde Maden, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu'nu makamında ziyaret Etti. Ziyarette Baro Çocuk Hakları Komisyonu başlattıkları "Paylaşmak Mutluluktur" projesinden bahsederek çocuk hakları alanında yapılabilecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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