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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ın nüfusu bin 520 kişi azaldı

İHA

Zonguldak'ın nüfusu bin 520 kişi azaldı

Zonguldak nüfusu bir önceki yıla göre bin 520 kişi azalarak 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 589 bin 684 oldu.
TÜİK, 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. 2020 yılında 591 bin 204 olan Zonguldak nüfusu 2021 yılında 589 bin 684 olarak açıklandı. İl ve ilçe merkezlerinin nüfusu 2020 yılında 367 bin 758 olarak açıklanırken 2021 yılında 370 bin 430 olarak açıklandı. Belde ve köylerde 2020 yılında 223 bin 446 olan nüfus 2021 yılında azalarak 219 bin 254 olarak açıklandı. Yıllık nüfus artış hızı 20192020 aralıığında 8,2 olarak açıklanırken 20202021 aralığında 2,6 olarak açıklandı.
2000 yılındaki nüfus tahminleri 630 bin 323 olan Zonguldak'ın 20002006 yılları arasındaki nüfus tahminleri 618 bin ila 630 bin arasında değişkenlik gösterdi. 2007 yılından itibaren Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 2007 yılında 615 bin 890 olan il nüfusu 2010 yılına kadar 619 bine yükseldi. Ancak 2011 yılından itibaren nüfustaki düşüş devam etti. 2011 yılında 612 bin 406 olan nüfus 2012 yılında 606 bine, 2013 yılında 601 bine, 2014 yılında 598 bine, 2015 yılında 595 bine düştü. 2016 yılında 597 bine yükselen nüfus 2017 yılıda 596 bine düştü. 2018 yılında 599 bin 698'e yükselen nüfus 2019 yılında yeniden 596 bine düştü. En büyük nüfus azalışı ise 20192020 aralığında yaşandı. 2019 yılında 596 bin 53 olan il geneli nüfus 2020 yılında 591 bin 204'e düştü. 2021 yılında da düşüş eğilimi devam eden nüfus 589 bin 684'e düştü.
İllere ve cinsiyete göre Zonguldak'taki yabancı nüfus ise şöyle:
"2020 yılı 2 bin 658 erkek, 2 bin 188 kadın olmak üzere toplam 4 bin 846. 2021 yılı 2 bin 686 erkek, 2 bin 245 kadın olmak üzere toplam 4 bin 931."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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