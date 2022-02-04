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Bakan Özer: "7 Şubat günü 81 ilde eğitim öğretimin ikinci dönemi kaldığı yerden devam ediyor"

İHA

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 7 Şubat günü 81 ilde eğitim öğretim döneminin ikinci döneminin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Bakan Özer, "Tüm süreci Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Bilim Kuruluyla koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Ben ikinci dönemin tüm öğrencilerimize tüm öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Bakan Özer: "7 Şubat günü 81 ilde eğitim öğretimin ikinci dönemi kaldığı yerden devam ediyor"

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 7 Şubat günü 81 ilde eğitim öğretim döneminin ikinci döneminin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Bakan Özer, "Tüm süreci Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Bilim Kuruluyla koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Ben ikinci dönemin tüm öğrencilerimize tüm öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.
Bir dizi toplantı için Zonguldak'a gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Zonguldak Valiliği önünde protokol tarafından karşılandı. Burada minik bir öğrenci tarafından verilen çiçeği kabul eden Bakan Mahmut Özer, minik çocukla fotoğraf çektirdi. Protokol üyeleriyle görüşen Bakan Özer ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özer, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin 7 Şubat tarihinde 81 ilde kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

"60 yıllık öğretmenlere has meslek kanunu özlemi giderilmiş oldu"
Bakan Özer, 60 yıllık meslek kanunuyla özlemin giderildiğine dikkat çekerek şöyle dedi:
"Bugün Milli Eğitim Bakanlığı açısından çok önemli bir gün. 1960'lı yıllardan itibaren öğretmenliğe mahsus bir meslek kanunu özlemi dün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştı. Artık 60 yıllık özlem öğretmenlere has bir meslek kanunu ile giderilmiş oldu. Ben bu sürece desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız hem de öğretmenler hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına en içten şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bundan sonra tüm öğretmenlerimizi her anlamda desteklemeye her zamanda yanında olduğumuz gibi yanlarında olmaya devam edeceğiz."

"Öğretmenlerimiz salgının kahramanları"
Covid19 salgınında öğretmenlerin kahramanlık gösterdiğini ifade eden Bakan Prof. Dr. Mahmut Özer, "Bildiğiniz gibi öğretmenlerimiz Covid salgınıyla mücadele günlerinin de kahramanları. Hakikaten birinci dönemin kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime devam etmenin en büyük katkısı öğretmenlerimizden geldi. Öğretmenlerimiz beş ay boyunca maskeyle ders anlatmaya devam ettiler. Aşılanma oranları da tüm Türkiye'nin ortalamasının üzerinde olduğu gibi özellikle kıta Avrupası ve diğer ülkelerdeki haftada beş gün yüz yüze eğitime devam eden ülkelerin öğretmenlerin aşılanma oranlarının çok üzerinde gerçekleşti. Onun için ben öğretmenlerimizi kutluyorum. Yeni öğretmenlik meslek kanununun da tüm öğretmenlerimize ve milli eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Zonguldak benim memleketim, vefa borcum var"
Zonguldak'ta iki dönem rektörlük yaptığını, hayatının bir bölümünün 16 yılını Zonguldak'ta geçirdiğini aktaran Özer, kentteki eğitimin kalitesini artırmak için çalışmaların olacağını açıkladı. Zonguldak'a vefa borcu olduğunu söyleyen Bakan Özer sözlerini şöyle tamamladı:
"Zonguldak'tayız. Benim memleketim. Hakikaten hayatımın 16 yılını burada geçirdim. Yaklaşık iki dönem rektörlük yaptım. Çok sevdiğim bir kent. Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, milli eğitim müdürlerimizle birlikte Zonguldak'taki eğitimi kalitesini nasıl artırabiliriz. Hangi yatırımları yapabiliriz bunları değerlendireceğiz. İnşallah çok güzel müjdeleri toplantı sonrasında paylaşma imkanım olacak. Hakikaten Zonguldak'a vefa borcum var. Bu vesile ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm imkanlarını şehrimizle paylaşma imkanı olacak. Zonguldak'taki eğitimin kalitesinin artmasından dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."
Bakan Mahmut Özer, basın açıklamasının ardından eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı basına kapalı devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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