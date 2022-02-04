Bakan Özer: Öğretmenlerin 60 yıllık özlemi giderildi (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Özer: Öğretmenlerin 60 yıllık özlemi giderildi (2)

DHA

Bakan Özer: Öğretmenlerin 60 yıllık özlemi giderildi (2)


ZONGULDAK'A 350 MİLYON TL'LİK YATIRIM
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zonguldak İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zonguldak'a 350 milyon TL'lik yatırım müjdesi veren Bakan Özer, "Zonguldak'a 350 milyon TL'lik bir yatırımı inşallah kazandırmış olacağız. Bunun 50 milyon TL'si büyük onarımlar. Genelde Zonguldak'ımız tarihi ve eski binalar olduğu için eğitimle ilgili onları güçlendirmek adına bir yatırım olacak. 300 milyon TL'lik yatırım ise anaokulundan ilkokula liseye kadar farklı alanları kapsayan yatırımlar olacak. Bu çerçevede Alaplı'ya 8 derslikli anaokulu yapacağız. Çaycuma'ya TSO Fen Lisesi'ne 300 yatak kapasiteli pansiyon yapacağız. 16 derslikli ilkokul yapacağız. Çaydeğirmeni'ne 12 derslikli ortaokul, 8 derslikli anaokulu yapacağız. Devrek merkeze 8 derslikli ilkokul binası yapacağız. Ereğli'ye özel eğitim anaokulu, uygulama okulu kampusu yapacağız. Kilimli'ye 24 derslikli bir ilkokul yapacağız" dedi.
Zonguldak'ta bilim ve sanat merkezlerini de artıracaklarını kaydeden Bakan Özer, "Bu yatırımlara ilave olarak 2 bilim sanat merkezime 3 adet ilave yapıyoruz. Çaycuma, Devrek ve Alaplı'ya bilim ve sanat merkezi kuracağız. Kısaca, Zonguldak'ta eğitimin okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerindeki niteliği arttırmak ve 2022 yılında tamamlamak üzere 350 milyon TL'lik bir yatırımı kazandırmış olacağız. Ben bu yatırımların Zonguldak'a hayırlı olmasını diliyorum. Yeni bir arsa bulunabilirse Zonguldak'a yeni bir Fen Lisesi binası da yapabiliriz. Bunun gibi merkez ve ilçelerde yeni açılımlar yapılabilecek arsalar olduğunda bu 350 milyon TL'ye ilave yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2022-02-04 17:19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Özer: "7 Şubat günü 81 ilde eğitim öğretimin ikinci dönemi kaldığı yerden devam ediyor"
YEREL HABERLER Bakan Özer: "7 Şubat günü 81 ilde eğitim öğretimin ...
Başkan Yeşil, "Sıkıntılarımızı Cumhurbaşkanımıza anlatmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Yeşil, "Sıkıntılarımızı Cumhurbaşkanımıza ...
Zonguldak'ın nüfusu bin 520 kişi azaldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ın nüfusu bin 520 kişi azaldı
Çocuk Hakları Komisyonu'ndan TBMM'ye ziyaret
YEREL HABERLER Çocuk Hakları Komisyonu'ndan TBMM'ye ziyaret
Zabıta miting alanındaki esnafları uyardı
YEREL HABERLER Zabıta miting alanındaki esnafları uyardı
MHP Filyos Belde Başkanı Levent Tüylü oldu
YEREL HABERLER MHP Filyos Belde Başkanı Levent Tüylü oldu
Devrek’te Regaip Kandili idrak edildi
YEREL HABERLER Devrek’te Regaip Kandili idrak edildi
Hisarcıklıoğlu, Kdz. Ereğli’nin de yer aldığı 154 okul projesini açıklandı
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu, Kdz. Ereğli’nin de yer aldığı 154 ...
Bakan Kurum’dan Gülüç Millet Bahçesi’ne destek
YEREL HABERLER Bakan Kurum’dan Gülüç Millet Bahçesi’ne destek
Güvenlik görevlilerin vurulduğu olayda sanıkların yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Güvenlik görevlilerin vurulduğu olayda sanıkların ...
Güner; "Kanser dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor”
YEREL HABERLER Güner; "Kanser dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci ...
Alaplı Belediyesi Şubat ayı olağan Meclis toplantısı yapıldı.
YEREL HABERLER Alaplı Belediyesi Şubat ayı olağan Meclis toplantısı yapıldı. ...
Karayolları ekipleri açılış öncesi çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Karayolları ekipleri açılış öncesi çalışmalarını ...
Kamyonun çarptığı adam kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kamyonun çarptığı adam kurtarılamadı
Bakan Özer, eğitim değerlendirme toplantısına katılacak
YEREL HABERLER Bakan Özer, eğitim değerlendirme toplantısına ...
Öldürüldüğü evinin önünde cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Öldürüldüğü evinin önünde cenaze namazı kılındı
Eşini çekiçle öldürdü, "Beni her gün dövüyordu" dedi Katil zanlısından kan donduran ifadeler
YEREL HABERLER Eşini çekiçle öldürdü, "Beni her gün dövüyordu" ...
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar Zonguldak’ta
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar Zonguldak’ta
Eve alkollü gelen koca, çıkan tartışmada eşini çekiçle öldürdü (4)
YEREL HABERLER Eve alkollü gelen koca, çıkan tartışmada eşini ...
İşten çıkıp evine geldi, heyelanı görünce şok yaşadı
YEREL HABERLER İşten çıkıp evine geldi, heyelanı görünce şok yaşadı
Eşini çekiçle öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini çekiçle öldüren zanlı tutuklandı
Eve alkollü gelen koca, çıkan tartışmada eşini çekiçle öldürdü (3)
YEREL HABERLER Eve alkollü gelen koca, çıkan tartışmada eşini ...
Eve alkollü gelen koca, çıkan tartışmada eşini çekiçle öldürdü (3)
YEREL HABERLER Eve alkollü gelen koca, çıkan tartışmada eşini ...
Erdoğan'ın açılışını yaptığı Uzunmehmet Parkındaki dolgu çöktü
YEREL HABERLER Erdoğan'ın açılışını yaptığı Uzunmehmet Parkındaki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.