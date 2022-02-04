Bakan Özer: Öğretmenlerin 60 yıllık özlemi giderildi (2)



ZONGULDAK'A 350 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zonguldak İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zonguldak'a 350 milyon TL'lik yatırım müjdesi veren Bakan Özer, "Zonguldak'a 350 milyon TL'lik bir yatırımı inşallah kazandırmış olacağız. Bunun 50 milyon TL'si büyük onarımlar. Genelde Zonguldak'ımız tarihi ve eski binalar olduğu için eğitimle ilgili onları güçlendirmek adına bir yatırım olacak. 300 milyon TL'lik yatırım ise anaokulundan ilkokula liseye kadar farklı alanları kapsayan yatırımlar olacak. Bu çerçevede Alaplı'ya 8 derslikli anaokulu yapacağız. Çaycuma'ya TSO Fen Lisesi'ne 300 yatak kapasiteli pansiyon yapacağız. 16 derslikli ilkokul yapacağız. Çaydeğirmeni'ne 12 derslikli ortaokul, 8 derslikli anaokulu yapacağız. Devrek merkeze 8 derslikli ilkokul binası yapacağız. Ereğli'ye özel eğitim anaokulu, uygulama okulu kampusu yapacağız. Kilimli'ye 24 derslikli bir ilkokul yapacağız" dedi.

Zonguldak'ta bilim ve sanat merkezlerini de artıracaklarını kaydeden Bakan Özer, "Bu yatırımlara ilave olarak 2 bilim sanat merkezime 3 adet ilave yapıyoruz. Çaycuma, Devrek ve Alaplı'ya bilim ve sanat merkezi kuracağız. Kısaca, Zonguldak'ta eğitimin okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerindeki niteliği arttırmak ve 2022 yılında tamamlamak üzere 350 milyon TL'lik bir yatırımı kazandırmış olacağız. Ben bu yatırımların Zonguldak'a hayırlı olmasını diliyorum. Yeni bir arsa bulunabilirse Zonguldak'a yeni bir Fen Lisesi binası da yapabiliriz. Bunun gibi merkez ve ilçelerde yeni açılımlar yapılabilecek arsalar olduğunda bu 350 milyon TL'ye ilave yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2022-02-04 17:19:36



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