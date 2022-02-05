Bakan Özer, Zonguldak'ta okullarda incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Zonguldak'ta okullarda incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zonguldak’taki programının ikinci gününde ilk olarak Zonguldak Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Bakan Özer, daha sonra Şehit Yusuf Yelkenci Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Zonguldak Fen Lisesi'ni ziyaret ederek, İl Milli Eğitim Müdürü ile okul müdürlerinden bilgi aldı.

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