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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarttık" “FETÖ’ye, PKK’ya karşı amansız mücadele ettik. Milletimizin canına kast eden, bebeklere kast eden alçak örgütü, terör örgütünü Türkiye’nin gündeminden çıkardık” “Bundan sonra hedefimiz 2023. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde dünyanın parmakla sayılı ülkeleri arasına girmektir” “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı 2023’te de seçeceğiz” "Bugün iktidara talip olanların bu memlekette bir emeği var mı? Taş üstüne taş koymuşlar mı?"

İHA

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarttık" “FETÖ’ye, PKK’ya karşı amansız mücadele ettik. Milletimizin canına kast eden, bebeklere kast eden alçak örgütü, terör örgütünü Türkiye’nin gündeminden çıkardık” “Bundan sonra hedefimiz 2023. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde dünyanın parmakla sayılı ülkeleri arasına girmektir” “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı 2023’te de seçeceğiz” "Bugün iktidara talip olanların bu memlekette bir emeği var mı? Taş üstüne taş koymuşlar mı?"

Zonguldak’ta 84 kamu yatırımının toplu açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “FETÖ’ye, PKK’ya karşı amansız mücadele ettik. Milletimizin canına kast eden, bebeklere kast eden alçak örgütü, terör örgütünü Türkiye’nin gündeminden çıkardık. Bundan sonra hedefimiz 2023. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde dünyanın parmakla sayılı ülkeleri arasında girmektir. 2023 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçeceğiz. İster içeride, ister dışarıda operasyon yapmaya kalksınlar, Türkiye’ye diz çöktürmeye kalksınlar bu millet onlara 15 Temmuz’da verdiği cevabın daha şiddetlisini vermeye hazırdır” dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Madenci Anıtı önünde Prof. Dr. Teoman Duralı tünelleri, Karaelmas Köprülü Kavşaklar ve Kilimli Sahil Yolu’nun toplu açılış törenine katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törenin açılış konuşmasını Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan yaptı. Vali Mustafa Tutulmaz’ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Özer konuşma yaptı.

"Zonguldak'ta 2022'de eğitimle ilgili hiçbir eksikliği kalmayacak"
Bakan Özer, Zonguldak’ta iki dönem rektörlük yaptığını hatırlatarak şöyle dedi:
“16 yıl yaşadığım kente dönmek beni duygulandırıyor ve mutlu ediyor. İki dönem rektör olarak hizmet ettiğim Zonguldak’a bakan olarak tüm imkanlarımızla hizmet etmeye devam edeceğiz. Zonguldak emeğin başkentidir. Cumhuriyetin ilk kentidir. Türkiye’nin bugüne gelmesinde büyük emeği olan sanayideki, ekonomideki büyük katkıları olan şehrin ismidir Zonguldak. Binlerce maden şehrinin yattığı yerdir. Bu vesile ile tüm maden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Zonguldak’ı çok daha gelişmiş, müreffeh eğitim şehri, sağlık, ticaret ve kültürle çok daha iyi yerlere getireceğiz. Yaklaşık iki gündür bakan yardımcılarımız Zonguldak’ı gezdiler. Tüm ihtiyaçları tespit ettiler. Bakanlık olarak mevcut yatırımlara ilave olarak 350 milyon liralık ilave yatırımı kazandırdık. Ama 350 milyonun üst sınırı size bağlı. Arazi bulunan yerde okul yapmak için her türlü kaynağımızı Zonguldak’a aktaracağız. 2022 yılında Zonguldak’ın eğitimle ilgili hiçbir eksikliği kalmayacak. Milli Eğitim Bakanı olarak buna söz veriyorum. Sizlerin kardeşi olarak sadece eğitimde değil, ulaştırmada, enerjide, çevrede, sağlıkta diğer bakanlıklardaki tüm işlerinizin de takipçisi olacağım. 2023’te çok daha gelişmiş sorunlarını çözmüş, yeni projeleri olan geleceğe umutla bakan şehir olacağız. Tüm desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Başbakanımız Binali Yıldırım’ın bu kente büyük desteği var. El ele vererek Zonguldak’ı çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Bugün açılışını yapacağımız yıllardır özlem duyulan ZonguldakKilimli tünel ve yol projesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tünellere isim verilen Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı hocamızı da rahmetle minnetle anıyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Başbakanımız Binali Yıldırım’ın bu kente büyük desteği var. El ele vererek Zonguldak’ı çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Bugün açılışını yapacağımız yıllardır özlem duyulan ZonguldakKilimli tünel ve yol projesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tünellere isim verilen Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı hocamızı da rahmetle minnetle anıyorum.”

“Coğrafyayı görünce yolumuzu değiştirmiyoruz, tünelle delip geçiyoruz”
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise, “Madenciler siz yıllarca sanayinin çarklarının dönmesi için çalıştınız. Zonguldak Uzunmehmet’in memleketi, uzun adamdan da selam getirdim. Aynı zamanda merhum Başbakanımız Bülent Ecevit’in de memleketi. Allah rahmet eylesin. Bu memleket, ülke için taş üstüne taş koyan, hizmet yapan herkesten Allah razı olsun. Alın terini ekmeğine katarak milletimizin, ülkemizin gelişmesi için çalışan Zonguldak şehri bundan sonra da çok daha güzel şeylere layık. Zonguldak’a hiçbir zaman Cumhurbaşkanımız gelirken, bakanlarımız gelirken eli boş gelmedi. Ya bir temel atma ya da birçok eserin açılışını gerçekleştirmek için burada oldular. Zonguldak yıllarca taşkömürü ile Anadolu topraklarını ısıttı. Şimdi Zonguldak doğalgazıyla Türkiye’yi, milleti ısıtacak. Zonguldak’ta yerli gazımız inşallah 2023’te kullanıma sunulacak. İşte Zonguldak böyle bir şehir, hem üretiyor hem de ülkemizin geleceğine, kalkınmasına katkı sağlıyor. Zonguldak’ta çok önemli bir projeyi Cumhurbaşkanımızın iradesiyle hayata geçirdik. Birçok proje hayata geçti. Ama Filyos Projesi kalbidir. Çok karşı çıktılar, engel olmaya çalıştılar. Ancak dedik ki inatta bir murattır bu projeyi gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hepinizden razı olsun. Filyos ve endüstri bölgesi sadece Zonguldak’ın değil, Bartın’ın Karabük’ün de dünyaya açılan kapısı niteliğindedir. Akdeniz’den dünyanın bütün ülkelerine, Filyos’tan İç Anadolu, Ege ve bütün Ortadoğu’ya ticaretin ve üretimin merkezi Filyos’tan çok yoğun bir şekilde lojistik hizmetler yapılacak. Böylece Zonguldak tekrar bir parlayan yıldız gibi ülkemizin lokomotif illerinin başında gelmeye devam edecek. Bugün de açılışlar gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan burada bizim konuşmamızdan sonar şu ekranda sizlerle buluşacak. Sizlere hitap edecek. Açılış öncesi müjdelerini paylaşacak. Az önce Milli Eğitim Bakanımız burada konuşmasında Zonguldak için yapılan birçok eserden bahsetti. Çok okullar yapıldı, çok işler yapıldı. Allah razı olsun. Yapanlardan emeği geçenlerden. Aslında Milli Eğitim Bakanımız da bir Zonguldaklı, 16 sene az değil. Bu şehirde yaşamış. Bu şehirde eğitime, üniversiteye hizmetleri dokunmuş. Şimdide ülkenin her tarafında Cumhuriyetin 100. Yılına giderken geleceğimiz olan gençlerimizi daha donanımlı hale getirmek için büyük hedeflerle çalışmasına devam ediyor. Biz emeğin ve alın terinin diyarı Zonguldak’ı seviyoruz. Sizleri seviyoruz. Ekonomimize değer katan bu güzel şehrimizi daha da geliştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Son üç yılda az sonra Cumhurbaşkanımızın da katılacağı açılışımız için 12 bakanlığımızın, il özel idaremizin, belediyelerimizin yaptığı tam 84 eserin toplu açılışını yapıyoruz. Bunların tutarı 3,5 milyar lira. Helali hoş olsun" dedi.

“Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz”
FETÖ ve PKK'ya karşı amansız bir mücadele verdiklerini ve Türkiye'yi böldürtmeyeceklerini ifade eden Yıldırım, terörü Türkiye'nin gündeminden çıkardıklarını belirtti. Yıldırım, "Yıllarca bu ülkenin doğusuyla batısını, kuzeyi ile güneyini birbirine yakınlaştırmak için bölünmüş yollarla Türkiye’yi bir baştan bir başa donattık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, sevenleri buluşturduk. Ne dedik, yolları böleriz Türkiye’yi böldürtmeyiz. Onun için FETÖ’ye, PKK’ya karşı amansız mücadele ettik. Milletimizin canına kast eden, bebeklere kast eden, alçak örgütü, terör örgütünü Türkiye’nin gündeminden çıkardık. Bundan sonra hedefimiz 2023. Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümüne dünyanın parmakla sayılı ülkeler arasında girmektir. 2023 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçeceğiz. İster içeride, ister dışarıda operasyon yapmaya kalksınlar. Türkiye’ye diz çöktürmeye kalksınlar bu millet onlara 15 Temmuz’da verdiği cevabın daha şiddetlisini vermeye hazırdır. O gece bu millet alçaklara fırsat vermedi. Alçak terör örgütü FETÖ örgütü hak ettiği cezayı aldı. Allah hepinizden razı olsun. Amacımız Türkiye’yi gelişmiş ülkeler arasına sokmak. 20 yıldır yaptıklarımız gelecek 20 yılda yapacaklarımızın teminatıdır. Zonguldak’ta yeni eserleri devreye sokuyoruz. Bu kapsamda 12 bakanlığımızın eseri var” diye konuştu.

Yıldırım Zonguldak'taki yatırımları açıkladı
Zonguldak'ta doğan Şaban Teoman Duralı'nın adının tünellere verilerek vefa örneği sergilendiğini hatırlatan Başkanvekili Binali Yıldırım, "ZonguldakEreğli yolu, Değirmenağzı Tünelleri, Kozlu viyadük ve köprüleri, Kdz. Ereğli Hastane ve kavşak açılışını da yine sizlerin katılımıyla bu törende gerçekleştiriyoruz. Zonguldak her şeyin en güzeline layık. IrmakZonguldak hattına yaptığımız iki ayrı karayolu üst geçidinin de açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Tabii açılışlar, yatırımlar, yollar, köprüler ve tünellerle sınırlı değil. Birçok açılış var. Bunlardan her bakanlığın açılışı var. Örneğin Çevre, İçişleri, Orman, Aile ve Sosyal Politikalar, Milli Eğitim bakanlıklarımız tam 12 bakanlığımızın, valilik, İl Özel İdaremizin, belediye başkanlarımızın eserleri var. Bu eserlerin de tamamının açılışını toplu olarak buradan gerçekleştiriyoruz. Bütün bu eserler hayırlı uğurlu olsun. Kdz. Ereğli'de PTT Müdürlüğü ve lojmanları, Kdz. Ereğli, Alaplı, Kilimli'de enerji iletim hatları toplam değeri 43 milyon lira olan bu eserin ayrıca kurdelesini keseceğiz. Karadon Müessesi'nin 1 nolu kuyu derinleştirme tesisi tamamlandı. TOKİ olarak Zonguldak merkezde Üzülmez, Terakki mahalleleri, Çaycuma'da Karamusa Mahallesi, DevrekÇaydeğirmeni'nde yapılan bin 683 konut, üç cami, altı ticaret merkezinin de açılışını bu gün yapıyoruz. Ayrıca Zonguldak'ın elektrik alt yapısının iyileştirmesi, yapılan hizmetleri de bugün açacağız. Bunların toplam yatırım tutarı da 172 milyon lira. Aynı şekilde Bakacakkadı, Perşembe, Çatalağzı beldelerinde de doğalgaz bağlantısı gerçekleşti. Hayırlı olsun. Kilimli ilçesinde spor ve çocuk oyun alanları, Alaplı'da asfalt çalışmaları, Karaman'da kilit parke yol çalışması, Karapınar pazaryeri yapımı da gerçekleştirildi. Su kaynaklarını daha iyi kullanmak için vatandaşa temiz ve kaliteli su ulaştırmak için Nebioğlu Atık Su Arıtma Tesisi, Kozlu Sivriler İçme Suyu Tesisini de bu gün hizmete açıyoruz. Kozlu taş duvar betonarme, kanal yapımı onarılan parkların da açılışını gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız hizmetlerde büyüklerimizi, yaşlılarımızı da ihmal etmedik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız Devrek'te 60 yaşlı vatandaşımıza hizmet edecek huzurevini tamamladı. Onun da açılışını gerçekleştiriyoruz. Birçok eser var. Artık ben saymaktan usandım. Liste uzayıp gidiyor. Koalisyon dönemlerinde arıyorlar illeri ne olur bir şey bulun da açalım. Çeşme falan da mı bulamıyorsunuz diyorlardı. Biz şimdi yapmaya yetiştiremiyoruz. Toplu açıyoruz. Bu gün iktidara talip olanların bu memlekette bir emeği var mı? Taş üstüne taş koymuşlar mı?" şeklinde konuştu.

"Metaverse dedikleri bu dünya, yeni alem sizin aleminiz"
Yerli ve milli eserlerle daha da güçlendirecekleri bir dünya olduğunu ifade eden Yıldırım, "Gençler önümüzde bir dünya var. Bu dünya bambaşka bir dünya. Sanal gerçeklik var. Yapay zeka var. Bu dünyada arttırılmış gerçeklik var. Yani başka bir kainatı keşfetme var. Metaverse dedikleri bu dünya, bu yeni alem sizin aleminiz. Gençlerin bize vereceği en güzel armağanlardan bir tanesi, bunu yerli ve milli eserlerle daha da güçlendireceğiz. Bu ülke tren rayı dahi yapamıyordu. Biz göreve gelince Karabük'e dedik ki 'Kardeşim sen 80 yıllık bir fabrikasın. Bu tren rayını biz niye dışarıdan alıyoruz.' Kimsenin böyle bir şey istemediğini söylediklerinde yapın dedik. Yaptılar. Hem de hızlı tren rayını da yaptılar. Şimdi bütün dünyaya ihraç ediyorlar. Artık ihtiyacımızı da yerli ve milli kaynaklardan karşılar hale geldik. Nerede azim varsa orada çözüm vardır. Azmettik çalıştık gayret ettik kendi yerli ürünlerimize, milli ürünlerimize, savunma sanayi ekipmanlarımızla daha güvendeyiz. Dostlarımıza da bu konuda yardım ediyoruz. İHA, SIHA, TİHA'larımız, helikopterlerimiz her türlü mühimmatımızı yapar hale geldik. Kendi kendimize yeterli hale geldik. Bölgemizde kriz var. Suriye'de kriz var. Başbakanlığım dönemimde Kilis'e füzeler düşüyordu. 71 vatandaşımızı kaybettik. NATO üyesiyiz. Sınırlarını korumak sadece Türkiye'nin işi değil, sizin de işiniz dedik. Hava savunma sistemi kurun dedik. Ama maalesef hiç bu taleplerimize cevap vermediler. Dikkate almadılar. O halde dedik ki kendi işimizi kendimiz yapacağız. Onun için yerli ve milli sanayiye daha çok emek verdik. Daha çok yatırım yaptık. Bu gün hamdolsun onların afrasına tafrasına, ihtiyacımız yok. Ağız kokularını çekmek durumunda değiliz. Artık kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Bize de bu yakışır. Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken yeni hedeflere doğru gençlerimiz için kadınlarımız, yetişkinlerimiz için çok daha güzel projeler, çok daha güzel eserleri hep birlikte yapacağız. Beraber yürüdük biz bu yollarda."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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