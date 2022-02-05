En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın kentten ayrılmasının ardından Gazipaşa Caddesi trafiğe açıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Teoman Duralı tünelleri, köprülü kavşak ve Kilimli sahili yolu açılışı için Zonguldak’a geldi. Yıldırım’ın ziyareti sırasında gün boyunca Gazipaşa Caddesi trafiğe kapatıldı. Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın akşam saatlerinde kentten ayrılmasının ardından Gazipaşa Caddesi yeniden trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.