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Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı, o yol 5 dakikaya indi Yıllık 155,2 milyon lira tasarruf sağlayacak yol ilgi görüyor 47 yıllık hayal gerçek oldu, çevreci projeyle karbon salınımı 4 bin 225 ton azaldı

İHA

Zonguldak'tan Kilimli ilçesine olan mesafeyi 35 dakika kısaltarak 5 dakikaya düşüren tünel ve sahil yolu projesine vatandaşlar ilgi gösteriyor. Açılışını dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı proje ile yıllık 155,2 milyon lira tasarruf sağlanacak. Karbon salınımı da 4 bin 225 ton azaltılacak.

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı, o yol 5 dakikaya indi Yıllık 155,2 milyon lira tasarruf sağlayacak yol ilgi görüyor 47 yıllık hayal gerçek oldu, çevreci projeyle karbon salınımı 4 bin 225 ton azaldı

Zonguldak'tan Kilimli ilçesine olan mesafeyi 35 dakika kısaltarak 5 dakikaya düşüren tünel ve sahil yolu projesine vatandaşlar ilgi gösteriyor. Açılışını dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı proje ile yıllık 155,2 milyon lira tasarruf sağlanacak. Karbon salınımı da 4 bin 225 ton azaltılacak.
Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve Prof. Dr. Teoman Duralı'nın adının verildiği tüneller ve sahil yolu projesinin yapımı tamamlandı. 5 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle bağlandığı açılış törenini AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım gerçekleştirdi. Düzenlenen törenle açılan ZonguldakKilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol; 5,7 kilometreye düşmüş oldu. Direksiyona geçen Yıldırım, yolu ilk kez kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yatırımla ilgili yaptığı konuşmada "Zonguldak’a bu aydınlık geleceğe uygun yatırımlarla büyük ve güçlü Türkiye’nin parlayan yıldızı haline getirme gayretindeyiz. Resmi açılışlarını yapacağımız yatırımlar da buna yöneliktir. Tünellere geçtiğimiz aylarda ülkemizin fikir ve ilim dünyası bu şehrin evladı Prof. Dr. Teoman Duralı’nın ismini verdik. Yapımı tamamlanan ZonguldakKilimli yolunun Prof. Dr. Teoman Duralı 1 ve 2 tünellerini Karaelmas ve Uzunkum kavşaklarının resmi açılışını buradan yapıyoruz. Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde lira olan bu proje sayesinde 40 dakika aşuren ulaşım 5 dakikaya inecek. Yolun yarı yarıya kısalması, seyahat süresinin azalması sayesinde Zonguldak ile Kilimli adeta bütünleştirmiş oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Teoman Duralı'nın adı yaşatılacak
Zonguldak doğumlu Prof. Dr. Teoman Duralı'nın ismi de adının verildiği tünellerde yaşatılacak. Açılışı yapılan kesimde tamamı çift tüplü inşa edilen bin 546 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı1 Tüneli, 337 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı2 Tüneli, 237 metre Uzunkum Tüneli ve 382 metre Aslankayası Tüneli olmak üzere toplam 2502 metre tünel imalatı ile toplam uzunlukları 457 metre olan Karaelmas1 ve Uzunkum Köprülü Kavşakları bulunuyor. Proje ile yerleşim alanlarından geçen transit trafiğin şehir dışına alınarak bölgedeki ulaşımın düzenlenmesi amaçlandı. Ağır sanayisi olan Zonguldak ile Kilimli'yi birbirine bağlayan yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilerek trafik hacmi rahatlatılırken, yolda inşa edilen tüneller ve bağlantı yollarıyla hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım tesis edildi. Projenin tamamlanmasıyla Zonguldak ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergahta 4,5 kilometre kısalma sağlandı, 40 dakikada geçilen güzergah 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indirildi.

Yıllık 155,2 milyon lira tasarruf sağlayacak
11. Kalkınma Planı kapsamında Filyos Limanı’na da ulaşım sağlayacak şekilde projelendirilen 34 kilometre uzunluğundaki ZonguldakKilimli yolunun 6,5 kilometrelik kesiminin, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tamamlanarak hizmete açılmış oldu. ZonguldakKilimli kesimi ile zamandan 135 milyon lira, akaryakıttan 20,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 155,2 milyon lira tasarruf elde edilecek. Karbon salınımı 4 bin 225 ton azaltılacak. Ayrıca, projenin tamamının hizmete sunulmasıyla Filyos Limanı’na yüksek standartlı erişim imkanı tesis edilecek. Batı Karadeniz Sahil Yolu projesinin önemli bir bölümünü oluşturan güzergah ile Sinop, Bartın ve Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’a ulaşım kolaylaşacak.

Bisikletli gençler yolun tadını çıkarttı
Dün yapılan resmi açılışın ardından vatandaşlar yolu kullanmaya başladı. Tünellerle birlikte beş dakikalık zaman içerisinde Kilimli ilçesine ulaşan vatandaşlar, ilgi göstermeye devam ediyor. Bisikletleri ile hafta sonunun tadını çıkartan gençler, "Bu yol bize de faydalı olacak. Bizim için daha iyi oldu. Bisikletimizle sporumuzu yapıyoruz. Önceden Zonguldak'a yarım saat 45 dakikada gidiyorduk. Şimdi daha kısa sürede gidiyoruz. Yolu çok beğendik" diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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