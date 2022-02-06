Zonguldak'ta hasar tespit çalışması tamamlandı 3 konut boşaltıldı, 32 konut için önlem alınması raporu çıktı

Zonguldak’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 24 Ocak6 Şubat tarihleri arasında çatı hasarı ve heyelandan dolayı meydana gelen hasar tespit çalışmaları ekipler tarafından tamamlandı.
Zonguldak il merkezi ve ilçelerinde 21 Ocak’ta başlayan yoğun kar yağışından sonrasında 24 Ocak06 Şubat 2022 tarihleri arasında çatı hasarı ve toprak kaymasından etkilenen 70 konut AFAD teknik ekibince incelendi. İnceleme sonucunda 3 konuta kesin boşaltma, 35 konuta geçici boşaltma ve 32 konuta da önlem alınması için ilgili belediyeler bilgilendirildi. Kesin ve geçici boşaltılan konutlardaki vatandaşlar ise yakınlarının yanına ya da kamu misafirhanelerine yerleştirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.