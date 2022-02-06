Kadınlar Voleybol 2. Ligi: MFA Zonguldak DSİ: 3 - Tepebaşı Gençlik: 0

MFA Zonguldak DSİ, Tepebaşı Gençlik'i 30 yenerek play off yolunda önemli bir galibiyete imza attı.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2’nci Lig 4’üncü Grupta mücadele eden MFA Zonguldak DSİ , bugün Site Spor Salonun’da Tepebaşı Gençlik’i konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan MFA Zonguldak DSİ, güçlü rakibi Tepebaşı Gençlik karşısında ilk seti 2520 kazandı. İkinci seti 2518, üçüncü seti 259 kazanan MFA Zonguldak DSİ play off yolunda önemli bir galibiyete imza attı. MFA Zonguldak DSİ, Tepebaşı Gençlik galibiyetiyle puanını 35’e yükseltti.
Maçın ardından büyük sevinç yaşayan galibiyeti taraftar ve yönetimiyle kutladı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.