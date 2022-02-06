Kdz. Ereğli Belediyespor 2 - Çilimli Belediyespor 1

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1.Grup’ta mücadele eden Kdz Ereğli Belediyespor ikinci yarının ilk hafta maçında konuk ettiği Çilimli Belediyespor’u son dakikada attığı golle 21 mağlup etti.
Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge, 1.Grup’ta mücadele eden Kdz Ereğli Belediyespor ikinci yarının ilk hafta maçında Çilimli Belediyespor’u 90+6’da Murat Güneş’in attığı golle 21 yenmeyi başardı.
Maçta 45+3’de Çilimli Belediyespor Erdoğan’ın yaptığı sert faul sonraki gördüğü kırmızı kartla 10 Kişi kalırken kazanılan frikiği Fahri Eren Pamuk gole çevirdi. 10
Maçın ilk yarısı 10 Ereğli Belediyespor’un üstünlüğü ile kapandı.
Çilimli Belediyespor 50. Dakikada Orhan’la skoru 11 e getirirken Ereğli Belediyespor baskılı oyununun karşılığını 90+6 ‘da Murat Güneş’in golüyle alırken sahadan 21 galip ayrıldı.
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