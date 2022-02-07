112 çağrı merkezine bir yılda 667 bin 571 çağrı 5 kişiye 2 bin 60 TL idari para cezası

Zonguldak’ta 112 çağrı merkezine 2021 yılında 667 bin 571 çağrı geldi. Bu çağrılardan argolu konuşmalar gibi gereksiz aramalardan 5 kişiye 2 bin 60 TL para cezası uygulandı.

Zonguldak Valiliği 112 çağrı merkezine 2021 yılı istatistiklerini paylaştı. 2021 yılında 112 çağrı merkezine 667 bin 571 çağrı gelirken bu çağrılardan argolu konuşmalar gibi gereksiz aramalardan 5 kişiye 2 bin 60 TL para cezası uygulandı. Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle; “Acil çağrı ve yardım hizmeti veren kurumların numaralarının 112’de toplanması ile Emniyet, Jandarma, Sağlık, İtfaiye, AFAD, Orman acil çağrılarına 7/24 cevap verilmektedir. Bunun yanında pandemi nedeniyle karantinadakilerin vefa talepleri, Salgın Denetim ile ilgili aramalar ile ilimizde yoğun kar nedeniyle Afet Yönetim Merkezini ilgilendiren çağrılar da karşılanmaktadır. Acil Çağrı Merkezimizi acil olmayan aramalarla meşgul edilmemesi hayati önem taşımaktadır. Acil olmayan arama yaparak gerçek ihtiyaç sahibine engel olunmamalıdır. 2021 yılında Çağrı Merkezimize 667 bin 571 çağrı gelmiştir. Bu çağrıların içerisinde acil olmayan aramalar; asılsız ihbar, fatura sorma, elektrik, su, doğalgaz, firmalarını ilgilendiren konular, sürekli sessiz çağrı bırakma, argolu konuşmalar gibi gereksiz aramalar için 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na istinaden 5 kişiye 2 bin 60 TL idari para cezası uygulanmıştır. Örneğin bir kişinin 550 kez gereksiz yere 112’yi araması, bir kişinin 85 kez araması ve asılsız ihbar veren kişilerdir. 112’nin bilinirliliğinin arttırılması, acil olmayan aramaların azaltılması için ilimiz okullarında tanıtım faaliyeti yapılmaya başlanmıştır. Bu sebeple 2021 yılında 7 okulumuzda toplam 625 öğrencimize ulaşılmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezimizin Engelsiz 112 uygulaması, SMS, ECall acil araç araması, AFAD Acil uygulaması, dört dilde yabancı dil hizmeti ile Türkiye geneli hizmet verilmektedir. Bakanlığımızca hazırlanan kamu spotları ve her hafta yayınlanan “112 Acil Çağrı” dizisi ile farkındalık oluşturulmaktadır. Gerçek ihtiyaç sahiplerine engel olunmaması için sadece acil durumlarda vatandaşlarımızın 112’yi araması önem arz etmektedir.

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