Bozkurt: “Kdz. Ereğli’ye eğitim kampüsü yapılacak”

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Zonguldak’ı ziyaretinde yaptıkları görüşmede Ereğli ilçesine özel eğitim kampüsü yapılması kararı alındığını açıkladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Zonguldak ziyaretini değerlendirdi.

Bakan Özer’in, Zonguldak merkez ve ilçelerine 350 milyon liralık yatırım yapılacağını açıkladığını ifade eden Bozkurt; Kdz. Ereğli’nin de bu yatırımlardan hak ettiği payı alacağını ifade etti.

Bozkurt, açıklamasında şunları kaydetti: “Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer; Zonguldak ziyaretinde, Zonguldak merkez ve ilçelerinde yapılacak olan çok sayıda eğitim kurumunun 2022 yılı yatırım programına alındığını müjdeledi. Biz de Kdz. Ereğli olarak, bu yatırımlardan en üst düzeyde istifade edeceğiz. Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamaya göre, İlçemize Özel Eğitim Anaokulu, Özel Eğitim Uygulama Okulu, Temel Eğitim Ortaokul ve lise olmak üzere 3 kademede uygulama okullarını içerecek şekilde bir özel eğitim kampüsü yapılacak. Bu yatırımların hayata geçirilmesiyle birlikte, ilçemizde eğitim ve öğretimin çıtasını daha da yukarılara çıkarmış olacağız. Bu eğitim kurumlarımızın ilçemize şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu yatırımların 2022 yılı yatırım programına alınmasında emeği bulunan başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’e, Milletvekillerimize ve katkısı bulunan herkese şahsım, teşkilatım ve Kdz. Ereğli halkı adına teşekkür ediyorum.”

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