Zonguldak'ta vaka artışı tırmanıyor Haftalık vaka sayısı 426'dan 528'e yükseldi

Zonguldak’ta korona virüs vakalarında artış sürüyor. 1521 Ocak tarihinde 100 binde 426,25 olan vaka sayısı 528, 41 oldu.

Zonguldak’ta korona virüs vaka sayıları tırmanışa geçti. 15 21 Ocak tarihinde 100 binde 426,25 olan vaka sayısında artış yaşanırken büyük artış yaşanırken Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yeni korona haftalık vaka sayılarını açıkladı. Zonguldak’ta korona virüs vaka sayısı 15 21 Ocak tarihinde 100 binde 426,25 olan vaka sayısı 528, 41 oldu. Vaka sayılarındaki artış Hayat Eve Sığar uygulamasına da yansıdı. Kent genelindeki artışların dikkat çektiği haritada kent merkezinin yüksek riskli olarak gözükürken hastanelerde yoğunluk yaşandı.

Kentte esnaflık yapan Osman Zaimoğlu, "Geçen zannedersem bir ay kadar önce rakamsal olarak iyiydik. Bir şeyin altını çizmiştim. Bu da sadece yaşadığımız şehir değil bölgeye de dikkat etmek lazım. Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu gibi. O bölgelerdeki artış ilerideki günlerde çevre illere sirayet ediyor. Zonguldak bir çok ille bağlantılı olduğu için geliş gidişler, akraba ziyaretlerinde istemediğimiz bu artış devam ediyor. Tedirginiz açıkçası. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Zonguldak ölçeğinde herkes kurallara uyuyor, aşı oluyor. Kendimiz hep yaşıyoruz. Zannedersem bu Omicron varyantı biraz daha değişik dolaşıyor. Hızlı dolaşıyor. Ne yaparsanız yapın tedbir bir yere kadar. Maalesef bu artışları yaşıyoruz. Çok dikkat etmesine rağmen Cumhurbaşkanımız bile eşiyle beraber bu hastalığa yakalandı. Bunu görüyoruz ki bu varyant çok değişik bulaşıyor. Benim anladığım o. Hadi biz birçok insanla beraberiz. Ama bu kadar titiz ve riayet edilen külliyede Cumhurbaşkanımızın Omicron varyantıyla testinin pozitif çıkması bu varyantın daha değişik bulaştığı olarak düşündürüyor. Umudumuz ve temennimiz yine bu rakamların elimizden geldiğince aşağıya çekilmesi, sağlıklı günlerin hepimize yansıması olması. Gerçekten çok sıkıldık Omicron ve koronavirüsün bize en büyük verdiği zarar psikolojik olarak da insanları gerdi. Esas sorun bence o" diye konuştu.

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