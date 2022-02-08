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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kümesteki 20 tavuğu telef eden yaban kedisi doğaya salındı

İHA

Kümesteki 20 tavuğu telef eden yaban kedisi doğaya salındı

Zonguldak’ta girdiği kümeste 20 tavuğu telef eden yaban kedisi, ekiplerin anestezi ile bayıltılmasının ardından doğal hayata salındı.
Edinilen bilgiye göre bir yaban kedisi Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Toyfanlı köyünde yaşayan iki kişinin kümesine girdi. Kümesteki 20 tavuğu telef eden yaban kedisi için ekiplere haber verildi. Anestezi ile bayıltılan yaban kedisi, Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.
Yaban kedisi, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerince yeniden doğaya bırakıldı.

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