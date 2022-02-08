Jandarma okul çevreleri ve servis araçlarını denetledi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, il genelinde icra edilen Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçlarının Denetimi Uygulaması kapsamında, 7 Şubat 2022 tarihinde sorumluluk bölgesinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda 3 bin 81 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda Yoklama Kaçağı olarak aranan 5 ve Silahlı Tehdit suçun aranan bir şahıs olmak üzere toplam 6 şahıs hakkında işlem yapıldı. 328 araç/servis aracı, 139 okul çevresi, 224 işyeri, 90 metruk bina ve 48 Park/Bahçe kontrol edildi.

Ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun çeşitli maddelerinden 31 araç sürücüne toplamda 15 bin 200 TL trafik idari para cezası uygulandı. Üç araç trafikten men edildi.

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