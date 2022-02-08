Eğitim öğretim yılı 2.dönemi toplantısı yapıldı

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20212022 Eğitim Öğretim yılı 2.döneminin huzur ve güven toplantısı Vali Tutulmaz başkanlığında yapıldı.

20212022 Eğitim Öğretim yılı 2.döneminin huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesine yönelik toplantı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında, ilçe Kaymakamları, Belediye Bşk. Dr.Ömer Selim Alan ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla yapıldı. 20212022 yılı tedbirler gözden geçirildi. Okul idarecileri, öğretmenler, okul aile birlikleri, okul servisleri yetkilileri ile STK'ların katıldığı toplantıda, okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele, trafik, okul servis taşımacılığı, okul çevresinde metruk statüdeki binalar ile diğer konular istişare edildi.

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