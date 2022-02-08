Hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü

Zonguldak’ta 15 gündür devam eden hamsi bolluğu ile birlikte balıkçılar sezonu kurtardıklarını ifade ettiler.

Zonguldak’ta aylardır sezonu umutsuz başlayan balıkçılar havaların soğumasıyla birlikte 15 gündür hamsiye doydu. Havaların soğumasıyla birlikte adeta balıkhane hamsiyle doldu taştı. Fiyatların uygun olması hem vatandaşın alım gücünü arttırdı hem de balıkçı esnafını memnun etti. Oktay Ertürk, hamsinin 10 gün daha tezgahlarda olacağını söyleyerek, “Denizin soğumasıyla beraber hamsi geri döndü. Bir 10 gün daha bu yoğunluk devam eder. Fiyatları uygun şekilde hamsi 30 TL. Kar yağışı bekleniyor kar yağışıyla beraber hamsi irileşir. 10 gün sonra hamsi kesilir. Mezgit ve İstavritle sezonu kapatırız. Daha denizde İstavrit ve Mezgit var. Daha onları satarız. 3 aydır balıkhane olarak yattık. Hamsi 10 gün yaptı, hamsi bizi kurtardı” diye konuştu.

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