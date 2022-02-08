Zonguldak Havalimanı’nın faaliyetleri konuşuldu

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Zonguldak Havalimanı’nın faaliyetleri ve mevcut durumu Zonguldak Vali Mustafa Tutulmaz'ın düzenlediği toplantıda görüşüldü.

Valilik toplantı salonunda Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında Zonguldak Özel Sivil Havacılık San.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Kahya, Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Emeç ve Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin hazır bulundu. Havalimanı’nın faaliyetleri ve mevcut durumu toplantıda masaya yatırılarak değerlendirildi.

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