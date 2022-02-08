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Jandarma ekiplerinde kaçak defne yaprağı operasyonu

İHA

Zonguldak'ta izinsiz toplanan defne yaprağı ile yakalanan 1 kişiye yasal işlem yapıldı.

Jandarma ekiplerinde kaçak defne yaprağı operasyonu

Zonguldak'ta izinsiz toplanan defne yaprağı ile yakalanan 1 kişiye yasal işlem yapıldı.

Zonguldak'ta izinsiz toplanan defne yaprağı ile yakalanan 1 kişiye yasal işlem yapıldı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Çaycuma ilçesi Akyamaç köyünde R.Ç. isimli şahsın kullanmış oldukları araçta yapılan aramada, 100 kilogram defne yaprağı ele geçirildi. R.Ç. isimli şahıs hakkında işlem yapılırken defne yaprağı Çaycuma Orman İşletme Şefliğine teslim edildi.

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