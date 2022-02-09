Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ta gençler "Kardeşin Isınır Dünya Isınır" kampanyasına destek vererek hazırladığı hediyeleri kardeşlerine gönderdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce “Kardeşin Isınır, Dünya Isınır” sloganı ile Suriye İdlib’deki çocuklara destek amacı ile başlatılan yardım kampanyasına Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destek verdi. Çocuklar için başlayan kampanya kapsamında Zonguldak İl ve İlçe Gençlik merkezlerince hediyeler toplandı. Gönüllüler hazırladıkları hediyeleri araca yükleyerek küçük kardeşlerine ulaşması için yola çıkardı. Kullanılmamış mont, bot, çorap, atkı, bere, eldiven, kazak, pantolon gibi kıyafetler İdlib'deki çocuklara ulaştırılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.