Hayırsever iş insanlarından eğitime destek verildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde hayırsever iş insanları okula yaptırdığı laboratuvar ve görsel sanatlar sınıfı törenle kullanıma açıldı.

İlçenin Gemiciler Mahallesi’nde bulunan Gemiciler Ortaokul’ una laboratuvar bölümünü hayırsever Gökerplast Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Göktuğ ve görsel sanatlar sınıfınıda hayırsever Denko Banyo Genel Müdürü Deniz Saraç’ın katkılarıyla okula kazandırıldı. Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü İsmail Çelebi, Gemiciler Ortaokulu Müdürü Resul Demir, Gemiciler Muhtarı Recep Kabuk, hayırsever iş insanları tarafından açılış kurdelesi kesilirken, ardından laboratuvar gezildi. Tam donanımlı laboratuvarı Em. Alb. K. Nazım Değiş’in anısına öğrencilerin kullanımına sunulmasını sağlayan hayırsever iş insanı Sinan Göktuğ’a ve Deniz Saraç’ a Kaymakam Coşgun tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Bölümlerin yapımında katkı sağlayan Gemiciler Muhtarı Recep Kabuk’a Milli Eğitim Müdürü Baş tarafından hediye takdim edildi.

Törende konuşan Kaymakam Coşgun, okulun değişim sürecindeki hayırsever iş insanlarına teşekkür ederek, “Hayırseverlerimizin desteğiyle okulumuza bir fen laboratuvarı ve görsel sanatlar sınıfı kazandırdık. Son derece modern bir şekilde hazırlanan bu alanlarda öğrencilerimiz her zaman faydalanabilecek. Okulumuza her konuda destek veren muhtarımız, okul idarecilerine, öğretmenlerine ve hayırseverimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Okul Müdürü Resul Demir katkı verenlere teşekkür ederken; “Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonu gereği tüm öğretim kademelerinde öğrencilerimizi ilgi, istek, beceri, yetenek ve mizaçlarına uygun bir şekilde yetiştirmek ve onları hayata hazırlayabilmek için öğretim ortamlarının zenginleştirilmesi adı altında daha önce donanımı hayırsever Avukatlar Ali Osman Odabaş ve Hikmet Odabaş tarafından tamamlanan ve hizmete alınan 7. Kütüphane, yine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde donanımı Yaşar Ilgın, Cevat Öztürk ve OYKA Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanarak açılan Robotik ve Kodlama sınıflarına ilave olarak Gemiciler Muhtarımız Recep Kabuk’un öncülüğünde, devamını hayırsever GökerPlast Yönetim Kurulu Başkanı Emre Bey tarafından tamamlanan, donanımını Denko Banyo Genel Müdürü Deniz Bey tarafından tamamlanan Fen ve Görsel Sanatlar Sınıfının açılışı için bir aradayız. Öncelikle bu süreçte her daim yardım ve desteklerini esirgemeyen hayırseverlere, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. Açılacak olan sınıflarımız okulumuza hayırlı olsun."

