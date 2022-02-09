Sağanak yağış Filyos ırmağında taşkına neden oldu

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ ın Çaycuma ilçesinde sağanak yağışlarla birlikte eriyen karlar Filyos Irmağında taşkınlara neden oldu.

Bölgede uzun süre kar etkisinden sonra sağanak yağışında etkili olmasıyla Filyos Irmağının su seviyesi yükseldi. Çaycuma ve Filyos arasında bulunan bölgede ırmağa yakın yerler sular altında kaldı. Yoğun akıntının olduğu ırmakta suyun bulanık rengi görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.