Zonguldak'ta yeniden kar yağışı başladı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Zonguldak'ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde kar yağışı etkisi gösterdi. Kar yağışının ardından renkli görüntüler ortaya çıkarken vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydetti. Sosyal medya da paylaşılan kart postallık görüntüler büyük beğeni topladı.

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